Migliori giochi in offerta Black Friday per PS4, Xbox One e Switch. Ghost of Tsushima in sconto

Continuano gli sconti su Amazon per giochi su PS4, Xbox One e Nintendo Switch per il Black Friday 2020. Negli ultimi giorni sono stati inseriti in promozioni molti titoli, la maggior parte dei quali è ancora in sconto, da 9 euro ai 40 euro su Amazon.

Qui la pagina ufficiale dei videogiochi su Amazon per le promozione del Black Friday.

Giochi PS4 – Black Friday

Tra i migliori giochi per PS4 in offerta c’è Last of Us Parte 2, in lizza per il miglior gioco del 2020, al prezzo di 39,99 euro. In promozione anche giochi di sport come FIFA 2021 e F1 2020.

IN OFFERTA The Last of Us 2 - Playstation 4 Uno dei franchise più famosi ed amati del mondo PlayStation con ottimi risultati di vendita in Italia

Sistema di gameplay rivoluzionato che rende ogni sfida, ogni scontro più realistico, coinvolgente ed appaga

Edizione Standard del gioco IN OFFERTA FIFA 21 PlayStation 4 [Edizione Italiana] Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

Diversi modi per giocare IN OFFERTA F1 2020 Seventy Edition - Day-One - PC Il videogioco ufficiale della formula One world championship 2020

Nuova modalità "il mio team"; due nuovi circuiti (hanoi Circuit e Circuit zandvoort); split-screen e molto altro!

Contenuti in-game esclusivi di personalizzazione per celebrare il 70esimo anniversario della F1: livrea per auto, celebrazione sul podio, casco, tuta da gara, guanti, scarpe e badge giocatore

Ghost of Tsushima è uno dei giochi più ricercati del momento, è attualmente in sconto a 49,99 euro su Amazon.

IN OFFERTA Ghost of Tsushima - Standard - PlayStation 4 Il nuovo gioco del famoso studio Sucker Punch Productions, creatore della saga Infamous

Un gioco che sfrutta tutte la potenza di PS4 PRO per un’esperienza di gioco immersiva

Un open-world con una grafica mozzafiato per ambientazioni realistiche

Dinamiche di gioco uniche; combatti come Samurai o come Spettro ed affina le tecniche di guerra con nuove armi

Giochi Xbox One – Black Friday

IN OFFERTA Fifa 21- Xbox One, include upgrade per Xbox Series X Passa alla versione per console PS5 o Xbox Series X

Uniti nella vittoria in EA SPORTS FIFA 21 per sistema PlayStation4, Xbox One e PC, con modi di giocare e mostrare il tuo stile nelle strade e negli stadi

Grazie al motore Frostbite, FIFA 21 introduce una serie di caracteristiche che aumentano il livello del gioco e ti permettono di condividere vittorie ancora entusiasmanti in VOLTA FOOTBALL e FIFA Ultimate Team, provare un gameplay realistico che premia la tua fantasia e il tuo controllo, gestire ogni momento nella modalità Carriera e godere di un'esperienza calcistica senza precedenti

Diversi modi per giocare IN OFFERTA Jump Force - Xbox One La Jump Force, un’alleanza dei più forti eroi dei manga, da Dragon Ball, One Piece, Naruto e molti altri. IN OFFERTA Control - Xbox One Lo schema di combattimento combina azione shooter, soprannaturale, upgrade, lo ad Out personalizzabili

Rituali complessi permettono di modificare la struttura architettonica dei luoghi

Abilità soprannaturali e distruzione dinamica degli ambienti moltiplicano le tattiche di gioco

Un universo di gioco brutalista, in cui la realtà quotidiana è corrotta da una forza ultraterrena

Giochi Nintendo Switch – Black Friday

IN OFFERTA Need for Speed Hot Pursuit Remastered - Nintendo Switch È il momento di scaldare i motori in Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Multigiocatore multipiattaforma e Autolog

Comprende tutti i contenuti scaricabili principali e altri aggiornamenti

Insegui e scappa IN OFFERTA Ubisoft Mario + Rabbids Kingdom Battle Gioco Nintendo Switch Intraprendi una missione epica con la tua squadra di eroi per liberare i tuoi amici e riportare l’ordine nel Regno dei Funghi

Mario, Luigi, Peach e Yoshi uniranno le proprie forze a quelle di quattro Rabbids, ognuno dotato di una propria personalità

Esplora quattro diversi mondi pieni di scrigni e segreti, risolvi i vari enigmi e sconfiggi una serie di nemici davvero imprevedibili sul campo di battaglia

Progettato esclusivamente per la console Nintendo Switch IN OFFERTA Just Dance 2021, Nintendo Switch Fare esercizio non è mai stato così divertente! Inizia la tua routine personalizzata con la modalità Sweat

Non si è mai troppo giovani per ballare! La modalità Kids è personalizzata per i bisogni dei giocatori più giovani

Diventate più forti insieme! Crea delle squadre con i tuoi amici e condividi il divertimento con la modalità co-op; mettetevi assieme e sommate i vostri punteggi per dominare la pista da ballo

Non ce n'è mai abbastanza! Con l’abbonamento streaming Just Dance Unlimited potrai (ri)ballare più di 550 canzoni! Ogni copia del gioco contiene un mese di accesso gratuito IN OFFERTA Minecraft - Nintendo Switch Scatena la tua creatività e scopri gli mondi creati dai tuoi amici

È un gioco di costruzioni e di avventura

Condividi l'avventura con gli amici in modalità multiplayer a schermo diviso

Unisci le forze insieme agli altri giocatori su Windows 10, Xbox One, realtà virtuale e i dispositivi mobili

Puoi esplorare le mappe realizzate dalla community

Abbonamento PlayStation Plus 12 mesi

Presente ancora in offerta l’abbonamento di 12 mesi del servizio PlayStation Plus a 44,99 euro, rispetto al prezzo standard di 59,99 euro.

IN OFFERTA PlayStation Plus Abbonamento 12 Mesi | Codice download per PSN - Account italiano PlayStation Plus propone una ricchissima selezione di versioni digitali (valide esclusivamente per il download) di titoli in formato Blu-ray Disc

Abbonamento PlayStation Now 12 mesi

In sconto su Amazon anche l’abbonamento al servizio streaming PlayStation Now, che ha un catalogo di giochi che possono essere giocati gratuitamente avendo attivo l’abbonamento.