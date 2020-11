Scuola, da lunedì tornano in classe oltre 700 mila studenti

Dopo il passaggio alla zona arancione di alcune regioni, come Lombardia e Piemonte, ci sarà il ritorno a scuola di 719 mila studenti in presenza. Si tratta degli studenti delle scuole primarie, che torneranno in classe, mentre per oltre 3 milioni di studenti si tornerà alla didattica a distanza.

Sono quasi 3 milioni gli studenti della scuola di secondo grado che attualmente sono in didattica a distanza, oltre a 500 mila studenti delle scuole primarie in Campania, Abruzzo e Toscana.

In Campania sono tornati a scuola il 25 novembre gli alunni delle scuole materne, oltre a quelli della prima elementare. Per gli altri resta la didattica a distanza.