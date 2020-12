Cyber Monday 2020, Apple Watch Serie 5 in super sconto su Amazon

Nelle ultime ore è stato inserito in sconto l’Apple Watch Serie 5 per il Cyber Monday 2020 su Amazon. Per quanto riguarda la settimana del Black Friday erano stati inseriti diversi iPhone e Apple Watch in sconto (qui un articolo sulle altre offerte Apple). Sulla serie 5 ora c’è uno sconto di 300 euro sul prezzo di listino.

Apple Watch Serie 5

Il prezzo di Apple Watch Serie 5 passa da 800 euro a 499 euro per questa giornata del Cyber Monday, nella versione con GPS e SIM da 44 mm. Ancora più economica la versione da 40mm, con il prezzo che scende a 439 euro ed uno sconto di 320 euro rispetto al prezzo standard.

Apple Watch SE

Per chi cerca uno smartwatch Apple ancora più economico, c’è il nuovo Apple Watch SE che è a 300 euro per la versione 40mm e 329 euro per la versione 44 mm.