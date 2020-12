Cyber Monday 2020 Huawei, tutte le offerte e sconti di smartphone, tablet e notebook su Amazon

Huawei ha messo in offerta moltissimi prodotti per il Cyber Monday 2020 su Amazon, dagli smartphone ai notebook. Oltre allo smartphone Huawei P40, già in sconto durante il Black Friday, ci sono tablet e laptop in offerta.

Offerte Smartphone Huawei – Cyber Monday 2020

Offerte Smartwatch Huawei – Cyber Monday 2020

Offerte Tablet Huawei – Cyber Monday 2020

IN OFFERTA HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7", RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue Display HD 9.7 pollici TOUCH SCREEN IPS: Dotato di un display ad alta risoluzione da 9.7 pollici e 1280 x 800 pixel, una Fotocamera anteriore da 2MP e una fotocamera principale da 5MP per avere sempre con sè i ricordi più preziosi.

HUAWEI MatePad T 10 offre agli occhi un miglior confort per il tuo uso quotidiano grazir alla certificazione TÜV Rheinland che riduce la luce blu dannosa.Puoi scegliere la modalità ebook、la modalità scura o una regolazione intelligente della luce secondo le esigenze del momento.

Il compagno ideale dei Bambini: HUAWEI MatePad T 10 permette ai vostri bambini di esplorare liberamente con contenuti adatti alla loro età tramite l'accesso esclusivo a Kids Corner. Non solo, con quattro strati di protezione, provvede anche a preservare la loro preziosa vista.

Speaker Dual Stereo: MatePad T 10 è composto da 2 speaker stereo simmmetrici e supporta la tecnologia HUAWEI Histen 6.1, che offre un'esperienza audio immersiva per la musica o i video.

HUAWEI MatePad T 10 combina EMUI 10.1, il processore octa-core e un sofisticato algoritmo, per offrire una grafica migliorata e performance ottimizzate. Controlla le news, guarda i video o fai shopping online, puoi passare da una app all'altra a tuo piacimento o aprire due finestre contemporaneamente, per goderti un'esperienza fluida e stabile. IN OFFERTA HUAWEI MatePad Tablet, display da 10.4", RAM da 4 GB, Memoria Interna da 64 GB, LTE, Processore Kirin 810, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Midnight Grey Il display fullview da 10.4 pollici: le cornici sottili da 7.9 mm e l'ampio schermo di huawei matepad ti consentono di liberare tutti i tuoi pensieri e le tue idee innovative; esprimi te stesso ed esplora liberamente grazie ai colori vivaci e a una grafica straordinaria, e goditi un viaggio creativo senza limiti con huawei matepad

Sistema audio quad-speaker e quad-channel: huawei matepad ti offre un suono impressionante come se fossi in un cinema o ad un concerto; con lo stereo 3d histen 6.0, puoi goderti un campo sonoro immersivo che scorre intorno a te; messo a punto da harman kardon .audio, puoi sperimentare i ricchi dettagli acustici e farti travolgere dalle potenti onde sonore ovunque

Nuova modalità ebook: regola in modo intelligente il contrasto, la luminosità e la definizione, per un'esperienza di lettura degli e-book più confortevole; inoltre, huawei matepad.si prende cura dei tuoi occhi con un display certificato tüv rheinland low blue light

Una pencil per.ogni ispirazione: la huawei m-pencil offre un'esperienza fluida, come su carta; realizzata con materiali compositi selezionati, non solo cattura con precisione i tratti di scrittura, ma garantisce anche un'esperienza affidabile e duratura per il tuo uso quotidiano; huawei m-pencil si acquista separatamente

Huawei kirin 810: grazie al processore da 7 nm e grazie all'architettura npu di proprietà di huawei, che assegna in modo intelligente la potenza di elaborazione, elevando anche le prestazioni di intelligenza artificale (ai). è inoltre dotato di una gpu mali-g52 supportata dalla tecnologia gpu turbo, che offre prestazioni straordinarie anche con carichi intensi ed è sempre pronta a supportarti durante lo studio, il lavoro o il gioco; ampia batteria da 7250 mah (valore tipico): una singola carica può supportare fino a 12.ore.di riproduzione video o 7 ore di emozionanti giochi 3d.utilizzando un caricabatterie da 10 w, in 30 minuti la batteria può essere caricata fino al 16% mentre in 3,8 ore si può fare.il pieno HUAWEI M5 Lite 10, display da 10.1”, RAM da 3 GB, Memoria Interna da 32 GB, LTE, Processore Kirin659, sistema operativo Android, Spazio Grigio M5 lite 10 ha un display da 10.1” in 16:10 con risoluzione 1920 x 1200 e 224 ppi che offre uno spettacolo per gli occhi ad ogni utilizzo grazie alla tecnologia clarivu

I quattro altoparlanti stereo creati con harman/kardon sono potenziati dalla tecnologia huawei histen che offre un sound profondo e stratificato, per un'esperienza sorround 3d penetrante

M5 lite 10 ha una batteria da 7500mah che permette di ascoltare 55 ore di musica, guardare 13 ore di video e giocare per 8 ore, grazie al quick charge la batteria si ricarica in meno di 3 ore

M5 lite 10 supporta la m-pen lite per dipingere, disegnare e prendere note, puoi fare tutto quello che vuoi con questa penna

Il kids corner include una serie di contenuti innovative per bambini e ha una modalità di protezione per gli occhi avanzata per proteggere la loro salute e correggere la loro postura

Offerte Laptop Huawei – Cyber Monday 2020