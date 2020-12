PlayStation Plus, ultime ore di offerta per abbonamento 12 mesi per il Cyber Monday. In sconto anche PS Now

Ultime ore di offerta per l’abbonamento da 12 mesi per il servizio PlayStation Plus e PlayStation Now di Sony. Oggi è la giornata dedicata al Cyber Monday, con le offerte e promozioni che scadranno tra poche ore, dopo quasi un mese di sconti.

Le offerte sono in codice digitale, dunque dopo l’acquisto basterà andare sul PlayStation Store e inserire il numero fornito in “Riscatta Codici” per avere altri 12 mesi. I mesi di abbonamento sono cumulabili con quelli già attivi, dunque si possono acquistare anche due codici e riscattare 24 mesi.

Ci sono in offerta gli abbonamenti da 12 mesi per PS Plus e PS Now, oltre a quello trimestrale per il servizio streaming di Sony. Ecco le offerte:

Con il PlayStation Plus si ha a disposizione la possibilità di giocare in multiplayer a tutti i giochi in possesso, oltre a due titoli in omaggio ogni mese. Per quanto riguarda il PlayStation Now, si ha un catalogo di giochi a disposizione da poter giocare dopo averli scaricati in streaming.