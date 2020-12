Sondaggi politici oggi 1 dicembre, la Lega guadagna un punto. Calano PD e M5S

Secondo i sondaggi politici di oggi 1 dicembre realizzati da SWG per il TG La7, la Lega guadagna un punto in una settimana, a discapito delle forze di maggioranza. Potrebbe aver influito il voto sullo scostamento di Bilancio, che ha visto la convergenza di Forza Italia in “soccorso” al Senato per i voti della maggioranza assoluta.

Lega al 24,4 per cento

La Lega torna sopra il 24%, con un punto guadagnato in una settimana, rispetto ai sondaggi politici del 23 novembre. Il Partito Democratico perde mezzo punto, come anche il Movimento 5 Stelle, scendendo sotto il 20%. Fratelli d’Italia ha guadagnato due decimali e sale al 16,4%.

Forza Italia perde due decimali e scende al 6,2%, mentre Italia Viva risale al 3% dei consensi. Azione è stabile intorno al 3,5%, mentre La Sinistra perde consensi e scende al 3,4%.