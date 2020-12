Amazon, tutte le offerte del giorno di oggi 2 dicembre

Nonostante sia concluso sia il Black Friday che il Cyber Monday per il 2020, ci sono ancora diversi prodotti in offerta su Amazon. Le offerte del giorno su Amazon solitamente sono a tempo e alcune potrebbero essere già concluse.

Molti articoli vanno in esaurimento scorte e non risultano sempre disponibili sulla piattaforma per la vendita.

Offerte del giorno su Amazon

Robot Aspirapolvere

Ci sono diversi modelli di robot aspirapolvere in offerta su Amazon oggi, con molti di marca Roomba, uno di quelli leader nel settore.

IN OFFERTA iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo

Grazie alla sua tecnologia di navigazione, l'i7 può catturare e rimuovere lo sporco dove vuoi, quando vuoi; e altrettanto importante, può evitare di andare dove non vuoi che vada

La mappatura Cutting-Edge e la navigazione intelligente consentono di inviare l'i7 verso lo sporco quando serve, con un semplice comando vocale; funziona con i dispositivi Google Assistant e Alexa

Polvere sottile e grossi detriti: aspira di tutto con il sistema a 3 fasi basato su doppie spazzole in gomma multi-superficie e un’aspirazione 10 volte più potente della Serie 600

Impara dalle tue abitudini e ascolta la tua voce, dandoti suggerimenti e preoccupandosi anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero, 33w iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo

Sistema di pulizia a 3 fasi: il sistema di pulizia a 3 fasi cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti

Impara le tue abitudini di pulizia e suggerisce programmi per soddisfare le tue esigenze; si preoccupa anche di ciò che a te potrebbe sfuggire, come la pulizia extra durante la stagione delle allergie

Compatibile con Alexa e Google Assistant, il Roomba 671 pulisce al suono della tua voce; funziona con i dispositivi Google Home e Amazon Alexa (Google e Alexa sono marchi dei rispettivi proprietari)

Le spazzole multi-superficie catturano qualsiasi cosa, dalla polvere sottile ai detriti di grandi dimensioni da tappeti e pavimenti

Un’altra marca in offerta per quanto riguarda i robot aspirapolvere è Braava.

IN OFFERTA iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App iRobot ha oltre 30 anni di esperienza nel mondo della robotica, con oltre 30 milioni di robot domestici venduti in tutto il mondo

Lo sporco non ha scampo: il Precision Jet Spray scioglie lo sporco e i residui di unto senza bagnare mobili, tappeti o pareti

Il robot sa, grazie alla sua intelligenza artificiale, quale metodo di pulizia attivare in funzione del panno adottato; i nostri panni sfruttano inoltre la forza elettrostatica per catturare lo sporco

Pulisci quando, dove e come vuoi: la tecnologia Imprint Smart Mapping ti consente di scegliere le stanze da pulire e quando

Il Braava jet m6 rimuove ed elimina lo sporco proprio nel momento in cui si forma

Smartphone Xiaomi

In offerta anche lo smartphone Xiaomi Mi 10T Pro, uno degli ultimi sviluppati dall’azienda cinese per il mercato globale, che va a fare concorrenza ai più conosciuti di Samsung e Apple come prestazioni.

IN OFFERTA Mi 10T Pro - Smartphone 8+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Lunar Silver (Versione ufficiale + garanzia 2 anni) Mi 10T Pro vanta un sensore AI da 108MP con OIS, la capacità di catturare scatti panoramici ultra-wide-angle e le modalità ritratto e macro.

Mi 10T Pro vi porta nel 5G grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 e la sua CPU Octa-Core.

Mi 10T Pro monta un DotDisplay FHD+ da 6.67" con TrueColor, e con la frequenza di aggiornamento a 144Hz e la funzione AdaptiveSync per garantirvi la massima fluidità di visualizzazione con impatto minimo sui consumi.

Mi 10T Pro ha una batteria da 5000mAh per garantirvi il massimo della durata senza bisogno di ricariche.

Mi 10T Pro offre capacità di ricarica rapida tramite porta USB-C fino a 33W, grazie al caricatore incluso nella confezione. IN OFFERTA Xiaomi Mi 10T Pro - Smartphone 8+128GB, display 6,67” Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Cosmic Black (Versione ufficiale + garanzia 2 anni) Mi 10T Pro vanta un sensore AI da 108MP con OIS, la capacità di catturare scatti panoramici ultra-wide-angle e le modalità ritratto e macro.

Mi 10T Pro vi porta nel 5G grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 e la sua CPU Octa-Core.

Mi 10T Pro monta un DotDisplay FHD+ da 6.67" con TrueColor, e con la frequenza di aggiornamento a 144Hz e la funzione AdaptiveSync per garantirvi la massima fluidità di visualizzazione con impatto minimo sui consumi.

Mi 10T Pro ha una batteria da 5000mAh per garantirvi il massimo della durata senza bisogno di ricariche.

Mi 10T Pro offre capacità di ricarica rapida tramite porta USB-C fino a 33W, grazie al caricatore incluso nella confezione.

Apple Watch Serie 5

Ancora in offerta la serie 5 dell’Apple Watch, con le diverse dimensioni tutte in promozione, con sconti anche di 300 euro sui modelli top di gamma.

Smartwatch

Ferro da stiro

Cuffie e auricolari

Proiettori