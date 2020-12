Amazon, tutte le offerte per mascherine FFP2 e chirurgiche

Con la diffusione del coronavirus e l’obbligatorietà delle mascherine nei luoghi pubblici e privati, molti negozi e store online hanno iniziato a vendere i diversi modelli dei dispositivi di protezione.

Ci sono diversi modelli di mascherine, che offrono anche caratteristiche diverse a seconda della categoria. Le più vendute rimangono quelle chirurgiche, che sono anche quelle più economiche, ma ultimamente sono state messe in vendita massiccia anche quelle FFP2, considerate professionali.

Le differenze tra le varie tipologie di mascherine dipendono dalla capacità di proteggere dal virus, una caratteristiche che è presente solo in quelle FFP2, perché dotate di filtro interno. Le mascherine chirurgiche proteggono le altre persone, evitando la fuoriuscita di “goccioline” di saliva, potenzialmente contagiose.

Le mascherine in vendita su Amazon per la maggior parte sono con il marchio “Certificate CE“, cioè quelle approvate per la vendita dalla Comunità Europea.

