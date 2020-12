Buono Amazon gratis: ecco come ottenere degli sconti entro il 2020

Ci sono diversi buoni su Amazon che si possono ottenere in maniera gratuita e da poter poi utilizzare nell’acquisto di beni o servizi. Ci sono differenti piattaforme su Amazon, dal Prime al Music Unlimited e Audible. Ogni servizio ha un suo buono sconto da poter utilizzare direttamente sul sito Amazon.

Per poter avere un buono Amazon c’è la pagina ufficiale della piattaforma dove comprare direttamente i buoni.

Come ottenere buoni sconto Amazon gratis

Ci sono diverse possibilità per chi è alla ricerca di occasioni e promozioni su Amazon, con incentivi all’utilizzo di prodotti che possono fornire in cambio dei buoni sconto.

Partecipare ai giochi su App

Ci sono diversi giochi su Android e iPhone dove sono messi in premio dei buoni sconto di Amazon. Chi risulta vincitore riceve un buono sconto da poter utilizzare per gli acquisti su Amazon.

Una delle applicazioni che offre premi in buoni sconto Amazon è Live Quiz, applicazione mobile disponibile sia su Android, sia su iPhone.

Ogni giorno ci sono premi anche di 200 euro in buoni Amazon da ricevere in maniera gratuita, solamente partecipando al gioco.

Partecipare a dei sondaggi

Alcune aziende di sondaggi offrono delle ricompense per chi partecipa alle domande, in buoni sconto su Amazon. Si possono convertire le risposte in punti che poi diventeranno buoni sconto su Amazon.

Una delle aziende è “Alta Opinione”, che propone sondaggi da 0,50 euro o anche da 3 euro, per chi risponde ad un intera serie di domande. Dopo essere arrivati a 15 euro si possono ricevere buoni sconto di Amazon.

Ci si può registrare sul sito web di Alta Opinione, cliccando su “Registrati Ora” ed inserendo i propri dati. Successivamente vanno inseriti i propri interessi e a quel punto bisogna aspettare la mail di richiesta di partecipazione ad un sondaggio.

Un servizio simile è quello di Toluna, che ha un’app mobile sia su Android, sia su iPhone. Il meccanismo è simile, si accumulano punti rispondendo a delle domande ed arrivati a 100.000 punti si ottengono 25 euro in buoni Amazon.

20 euro su Amazon tramite Audible

Per chi si registrerà su Audible, il servizio di audiolibri di Amazon, sono in promozione 20 euro che saranno forniti in buoni sconto da utilizzare sulla piattaforma di e-Commerce.

Sulla pagina ufficiale di Audible ci si può registrare (primi 30 giorni gratis). L’offerta potrebbe essere a tempo e non è detto rimanga disponibile per molto.

Buono Sconto su Music Unlimited

Ci possono essere delle promozioni anche per l’iscrizione a Music Unlimited, il nuovo servizio di streaming musicale di Amazon. Qui la pagina ufficiale del servizio, con i primi 3 mesi che sono gratuiti.

Concorso: 10 anni di Amazon

C’è un concorso a premi su Amazon, che premia con dei buoni sconto da utilizzare per gli acquisti. La pagina ufficiale del concorso per i 10 anni di Amazon si trova a questo indirizzo, dove ci sono tutti i dettagli e le info.

Acquistare un buono Amazon

C’è la sezione dedicata ai buoni regalo (a questo indirizzo), con il vostro account su Amazon che ha un saldo e può essere ricaricato per essere utilizzato.

Per chi cerca comunque un buono sconto su Amazon, è possibile comprarli dalla piattaforma: verrà fornito un codice da utilizzare durante l’acquisto di prodotti. Si può utilizzare in caso di regali, in maniera da fornire il codice poi da inserire in fase di acquisto.

Si possono scegliere due tipologie di buoni sconti: “Digitale” o “Da Stampare”. Nel primo caso verrà fornito direttamente un codice via email, mentre nella soluzione “stampata” verrà inviato un biglietto di auguri o un cofanetto.

I buoni regalo di Amazon possono avere tagli diversi, da meno di un euro a oltre mille euro, da poter poi utilizzare per l’acquisto di prodotti.