Coronavirus, Bollettino Protezione Civile 2 dicembre: oltre 20 mila casi e 684 morti

I dati di oggi 2 dicembre sul coronavirus in Italia sono stati forniti dalla Protezione Civile via web. Nei giorni scorsi c’è stato un aumento del numero di decessi, con oltre 700 vittime, mentre nel weekend sono diminuiti i casi positivi, come spesso accade per la diminuzione anche dei test effettuati.

Bollettino Protezione Civile 2 dicembre

Oggi tornano a aumentare i casi positivi, oltre 20 mila, a fronte di un aumento del numero di tamponi effettuati. Le morti rimangono alte, con 684 vittime nelle ultime 24 ore.

I dati sul Covid-19: