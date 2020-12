Coronavirus, Speranza: “Divieto spostamenti a Natale e Capodanno nei comuni. Vaccino gratis per tutti”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha tenuto un’informativa al Senato per aggiornare i parlamentari sulle misure che il Governo vuole prendere per le festività natalizie. Ci sarà un blocco degli spostamenti, con la non possibilità di muoversi dal Comune nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Vaccino gratis per tutti

Inoltre il ministro ha parlato della distribuzione dei vaccini anti-Covid, che sarà affidata in larga parte all’esercito, con la coordinazione con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

I primi vaccini saranno per gli operatori sanitari e per il personale delle Rsa. Inoltre tutti i vaccini saranno gratuiti per tutti, ha affermato Speranza.

Riapertura delle scuole

Il ministro ha parlato delle scuole, spiegando che “compatibilmente con l’andamento dei contagi” ci sarà la riapertura in presenza delle scuole superiori.