Cyberpunk 2077, in offerta il preordine a 62 euro su Amazon

Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi del 2020, dopo vari rinvii anche a causa della pandemia da coronavirus, che ne ha ritardato il lancio. La data ufficiale per il lancio mondiale è quella del 10 dicembre 2020, con il pre-ordine che è disponibile da alcuni mesi.

Da diversi giorni è in offerta su Amazon ad un prezzo ribassato, come spesso accade per quanto riguarda i pre-ordini, alla cifra di 62,99 euro, rispetto ai 69,99 euro del costo standard.

La versione per PS4 è a 62,99 euro, mentre quella per Xbox One a 67,99 euro e quella su PC a 59,99 euro (ma non in offerta).

Questa versione è venduta e spedita da Amazon, quindi al riparo da possibili truffe ed è la versione principale in vendita sullo store. La spedizione potrebbe essere effettuata qualche giorno prima rispetto alla data di lancio, per far arrivare la copia il 10 dicembre, come accaduto a giugno con Last of Us Parte 2.

La versione per PS5 è attesa per il 2021, ci potrebbe essere un aggiornamento che renderà retrocompatibile la copia, come avvenuto con altri titoli.