FIFA 21 per PS5 disponibile su Amazon dal 4 dicembre

Dopo il lancio della PS5 ora ci sono diversi giochi disponibili per l’acquisto sui vari store. Anche l’ultimo FIFA 21 sarà venduto direttamente per PlayStation 5, con data di uscita della nuova versione fissata per il 4 dicembre 2020. Il pre-ordine e pagina del gioco è disponibile al seguente link:

Il gioco di EA Sports ha già venduto in tutto il mondo le copie per PlayStation 4, le quali erano comunque compatibili per l’aggiornamento alla PS5. Questa nuova versione sarà venduta direttamente per PS5, con relativa cover. Le versioni attuali per PS4 non dovrebbero essere comprensive dell’aggiornamento per PS5.