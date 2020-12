Istat, in un anno persi quasi 500 mila posti di lavoro. Occupati stabili ad ottobre

Secondo i dati forniti dall’Istat sul lavoro, nel mese di ottobre gli occupati diminuiscono lievemente rispetto al mese di settembre, con un calo di 13 mila unità. Ma rispetto ad ottobre 2019 il calo è più netto, con 473 mila posti di lavoro in meno.

Il calo è dovuto soprattutto al lavoro indipendente e quello a termine, mentre gli occupati stabili sono aumentati di 61 mila unità.

Rispetto al mese di febbraio 2020 l’occupazione è scesa di 420 mila unità, con -136.000 per gli indipendenti, -284.000 per i dipendenti a termine e -4.000 per i permanenti. Emerge il dato che fa riferimento alla scelta delle aziende, che hanno preferito lasciare in larga parte i contratti a termine. Il dato non tiene in considerazione la cassa integrazione, utilizzata da molte aziene, con quello che accadrà al termine dei sussidi che non è noto.