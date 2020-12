Mes, si formano gruppi dissidenti del M5S alla Camera ed al Senato: “No alla riforma o la bloccheremo”

Si sono formati dei gruppi in Senato ed alla Camera di parlamentari grillini contrari alla riforma del fondo salva-stati, il Meccanismo europeo di stabilità (Mes).

Ci sono 17 senatori e 52 deputati che hanno minacciato di votare contro il Parlamento se la riforma verrà portata avanti. La lettera è stata inviata a Crimi e Di Maio, oltre al sottosegretario Fraccaro.

La riforma si discuterà in Parlamento il prossimo 9 dicembre ed il Governo non ha i numeri se i due gruppi dovessero votare con le opposizioni.

Nella giornata di ieri Forza Italia aveva annunciato il suo voto contrario in Parlamento, dopo l’ultimatum di Salvini per la tenuta del centrodestra. In questo scenario la riforma avrebbe dei problemi a passare al Senato, ma anche alla Camera.

Il ministro agli Affari Europei, Enzo Amendola, ha dichiarato che sarà presentata una risoluzione nei prossimi giorni.