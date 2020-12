Usa, Trump preannuncia una sua possibile candidatura nel 2024

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato una sua possibile ricandidatura nel 2024. Dopo le vicende legate ai brogli elettorali, che si sono concluse con il rigetto dei ricorsi da parte della Corte Suprema, ora inizia ad emergere la possibilità di candidatura nel 2024.

Trump vorrebbe rovinare la festa di insediamento del presidente-eletto Joe Biden, come riportano i media americani, con un annuncio il 20 gennaio di una sua ricandidatura nel 2024. Inoltre su Twitter minaccia di porre il veto sulla legge per la Difesa da 740 miliardi di dollari, se non si dovesse includere una misura per eliminare lo scudo penale di cui godono i social media.