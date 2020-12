Vaccino Covid, scontro Uk-Ue sull’approvazione. Ema: “Serve più cautela”

Si va allo scontro diplomatico tra il Regno Unito e l’Unione Europea per l’approvazione dei vaccini anti-Covid. Oggi infatti il Regno Unito ha approvato il nuovo vaccino Pfizer-BioNTech, con le prime distribuzioni a partire dalla prossima settimana. Molti esponenti del Regno Unito hanno dichiarato che se fossero stati in Unione Europea sarebbe stato più difficile distribuirlo in tempi brevi.

Ha risposto l’agenzia europea del farmaco (Ema): “Per l’Unione Europea la procedura è più lunga e più appropriata rispetto a quella della Gran Bretagna”. Secondo l’agenzia verranno effettuati più controlli sul vaccino da distribuire poi nei Paesi membri, tra cui anche l’Italia.