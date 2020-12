Dpcm, conferenza stampa di Conte alle ore 20.15

Il premier Conte terrà una conferenza stampa alle ore 20.15 sulle misure del nuovo Dpcm sulle festività natalizie, che ha già visto la nascita di alcune polemiche con le regioni.

Le regioni hanno dichiarato di non essere state interpellate per la stesura del testo, con anche alcuni parlamentari della maggioranza che hanno chiesto delle modifiche per gli spostamenti dal Comune nella giornata di Natale.

Conte spiegherà il nuovo Dpcm in diretta tv e sui social network. Oggi si è tenuto un confronto con le regioni ed il ministro Speranza.