Il libro su Salvini su Amazon è primo nelle vendite

Boom di vendite per il libro su Salvini in vendita su Amazon negli ultimi giorni. Un libro che è diventato popolare sui social network per il modo con il quale è stato messo in commercio.

“Perché Salvini merita rispetto e ammirazione”

Questo il titolo del libro che ha fatto il record di vendite su Amazon. Al suo interno una serie di pagine bianche, per sottolinere, dal punto di vista dell’autore Alex Green, il vuoto di contenuti delle proposte del leader della Lega. Un’iniziativa che è stata accolta in modo virale sui social network, con il link che è iniziato a diventare popolare e le vendite sono aumentate rapidamente.

Inizialmente era stato acquistato da elettori della Lega, confusi dal titolo positivo nei confronti di Salvini e questo ha generato l’ironia sui social network, contribuendo alla popolarità del libro.

Moltissime le recensioni degli utenti sul libro, oltre 400, con molti dei quali che rimangono ironici: “Eccezionale”, “Geniale”, “Illuminante”, alcuni dei commenti.