PS5 disponibile su Amazon per pochi secondi. Segnalazioni degli utenti per nuove scorte oggi

Mentre gran parte degli utenti erano in coda online nei principali store di tecnologia, come Unieuro e Euronics, i quali avevano annunciato nuove scorte di PS5 da questa mattina, anche su Amazon sono state aggiunte nuove console.

Lo hanno segnalato alcuni utenti sui social network, spiegando di essere riusciti ad ordinare la console. Deve essere rimasta disponibile per pochi secondi, molti non sono riusciti a completare l’ordine.

Di seguito i link diretti per le pagine su Amazon della PS5:

Non è chiaro quando sarà rimessa online e tornerà disponibile, per avere l’alert su Amazon occorre aggiungere alla “Lista” la PS5. Al momento appare come “Non disponibile” in entrambe le versioni.