PS5 disponibile su Monclick da oggi. Esaurite le scorte da Euronics

Anche sul sito di Monclick da oggi sono disponibili alcune console PS5, con nuove scorte arrivate nelle ultime ore, come avvenuto anche in altri store. Di seguito la pagina dedicata alla promo per PlayStation 5, che però al momento vede un sito in manutenzione a causa dei troppi accessi.

Scorte esaurite da Euronics

Il sito web di Euronics mostra ora l’avviso di scorte esaurite per la PS5, dopo una mattinata che ha visto anche 100 mila persone in coda online. La vendita era stata limitata allo store online e non ci sono scorte nei negozi fisici.

PS5 su Amazon

Per quanto riguarda Amazon questa mattina la PlayStation 5 risultava ancora “Non Disponibile”, con eventuali scorte che sono state annunciate ma senza una data precisa.