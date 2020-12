Scuola, dal 7 gennaio ritorno in presenza al 50%

Secondo la bozza del Dpcm che dovrebbe entrare in vigore nelle prossime ore ci sarebbe la possibilità della riapertura delle scuole superiori in presenza dal 7 gennaio, al 50% per quanto riguarda gli orari.

C’era stato un confronto all’interno del Consiglio dei ministri di ieri, per quanto riguarda la riapertura delle scuole. Si era ipotizzato una riapertura il 9 dicembre, successivamente smentita da parte del Governo.

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato: “Le scuole sono in grado di riaprire”. Bisognerà vedere se in questo caso si seguiranno le parole della ministra, che già nei mesi scorsi aveva dichiarato la necessità della didattica in presenza, ottenendo nulla da parte dell’esecutivo.