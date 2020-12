Caso Suarez, sospesi i vertici dell’Università. Coinvolti anche dirigenti della Juventus

Emergono nuovi dettagli sul cosiddetto “caso Suarez”, che ha visto nei mesi scorsi lo scandalo dell’Università per Stranieri di Perugia al centro delle polemiche. Gli esami per la conoscenza della lingua italiano sarebbero stati “preventivamente comunicati” a Luis Suarez, come è stato riferito dagli inquirenti.

Inoltre si sarebbe “predeterminato” il punteggio d’esame, con delle richieste che erano state avanzate dalla Juventus, per poter conseguire un positivo ritorno di immagine.

La dirigenza della Juventus si sarebbe attivata per “accelerare” il processo ed il riconoscimento della cittadinanza italiana. Sono stati sospesi per otto mesi i vertici dell’Università per Stranieri.