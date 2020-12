Conte: “No al rimpasto. I miei ministri sono i migliori”

Il premier Conte ha chiuso alla possibilità di un rimpasto di Governo, durante la conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm. “Si tratta di una formula della vecchia politica”, ha dichiarato Conte, sottolineando che nessuna forza politica ha avanzato questa proposta.

“Sono il capitano di una squadra, i miei ministri sono i migliori”, ha dichiarato il premier.

Le opposizioni protestano in Parlamento, per la decisione di non illustrare il Dpcm in Aula. Alcune forze politiche hanno occupato l’Aula.