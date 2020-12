Miglior Smart TV 55 pollici del 2020, guida all’acquisto

Il mercato delle smart TV si è sviluppato negli ultimi anni, con le dimensioni delle televisioni che sono andate aumentando la propria diagonale, con dispositivi oggi che arrivano anche oltre i 70 pollici.

Una delle diagonali più popolari sugli e-commerce online è quella di 55 pollici, che offre una dimensione maggiore rispetto agli standard e diffusi 40-43 pollici, ma senza essere troppo ingombrante.

Miglior Smart TV 55 pollici 2020

Ecco una lista delle migliori smart TV da 55 pollici del 2020:

Samsung TV UE55TU7190UXZT

LG UHD TV 55UN71006LB.APID

Sony KD55XH8096PBAEP

Hisense H55BE7000

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T

Philips 6800 series 55PUS6814/12

Tabella di Confronto – Smart TV 55 pollici

Di seguito una tabella di confronto sui modelli recensiti nell’articolo.

Samsung TV UE55TU7190UXZT

Questo modello di smart TV da 55 pollici di Samsung è uno dei più venduti su Amazon, con centinaia di recensioni positive degli utenti. Il rapporto qualità-prezzo è uno dei punti di forza di questa smart TV.

La risoluzione è in 4K con tecnologia HDR, che permette di avere un range cromatico notevole dal punto di vista visivo, con la differenza tra zone d’ombra e altre più intense.

Presente la possibilità di controllo vocale, con compatibilità anche con gli assistenti vocali più popolari, come Alexa, Google Home e Airplay 2. Il sistema operativo è proprietario ed è Tizen, considerato uno dei migliori sul mercato.

IN OFFERTA Samsung TV UE55TU7190UXZT Smart TV 55" Serie TU7190, Crystal UHD 4K, Wi-Fi, 2020, Argento Crystal display: l'esperienza di visione è ancora più immersiva, colori vividi, intensi e realistici

Processore crystal 4K: il processore che trasforma tutto ciò che guardi nella ottima definizione 4K

Hdr: dettagli ultradefiniti e sfumature da non perdere, grazie alla tecnologia high dynamic range

Compatibilità con assistenti vocali: comanda tutto semplicemente con la voce, alexa, google assistant e bixby sono compatibili con il TV

I TV Samsung sono già predisposti a ricevere il digitale terrestre 2.0

LG UHD TV 55UN71006LB.APID

Questa smart TV di LG ha un prezzo relativamente economico per un modello di queste dimensioni.

La risoluzione è 4K, con la tecnologia HDR 10 per avere una visione ottimale. Consigliata la visione per lo sport e gaming, con la “UHD Gaming Experience” e “Complete Sports Experience” di LG.

Possibile la visione di film in streaming, con Netflix, Disney+ e altri compresi nel sistema operativo WebOS di LG.

LG UHD TV 55UN71006LB.APID, Smart TV 55'', LED 4K IPS Display, Versione 2020 Goditi immagini ancora più realistiche con una risoluzione quattro volte maggiore di quella del Full HD.

FILMMAKER MODE riproduce fedelmente le immagini così come sono state pensate dai registi, per vivere un’esperienza veramente cinematografica.

Smart TV WebOS facile, rapida e ricca di contenuti con le principali App tra cui Disney+, Apple TV, Netflix, NOW TV, Prime Video, Raiplay e tanti altri.

Classe energetica: a

Sony KD55XH8096PBAEP

La smart TV 55 pollici di Sony è una delle migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo, con Sony che è uno dei marchi storici del settore. La qualità dei materiali è da top di gamma.

La risoluzione è 4K Ultra HD, con la presenza di un processore 4K X-Reality Pro, con ogni immagine che viene processata per migliorare il rendimento visivo. Il processore elimina il “rumore” video.

Il sistema operativo è Android TV, quindi è possibile aggiungere in libertà le applicazioni dal Google Store. Compatibile con gli assistenti vocali, ovviamente Google Home, ma anche Alexa.

La tecnologia Triluminos offre un colore e dettagli superiori alla media del settore.

Sony KD55XH8096PBAEP, Android Tv 55 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020) LED 4k ultra HD hdr: una risoluzione pari a 4 volte quella delle immagini in full HD per un'immagine ancora più intensa e reale

Processore 4k x-reality pro: ogni immagine viene analizzata in tempo reale per migliorarne nitidezza, contrasto e dettagli

Android tv: gestisci il tuo TV e altri device connessi semplicemente usando la tua voce con google assistant; compatibile con alexa; chromecast built-in

Triluminos display: più colore, più dettagli e più realismo in ciò che guardi

Dimensioni TV con piedistallo (l x a x p): 124,1 x 78,1 x 34,0 cm circa

Hisense H55BE7000

Il marchio HiSense negli ultimi anni si è fatto spazio nel settore delle smart TV grazie a buone prestazioni e prezzi molto competitivi. È il caso anche di questo modello da 55 pollici.

La risoluzione è 4K con tecnologia HDR, offrendo i colori dinamici come gli altri modelli concorrenti. L’audio è DTS Studio Sound, per una resa sonora di qualità.

Il sistema operativo è il Vidaa u3.0, che al suo interno ha già installate le principali applicazioni di streaming, da Netflix a Prime Video.

Hisense H55BE7000 Smart TV LED Ultra HD 4K 55", HDR, Dolby DTS, Slim Design, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon - 2019] Hisense 4k hdr ti consente di riprodurre contenuti hdr da sorgenti compatibili, offre anche neri più scuri, bianchi più luminosi e un contrasto migliore

Smart TV vidaa u3.0 per goderti le migliori app: prime video, netflix, dazn, timvision e chilitv

Tecnologia precision colour per riprodurre colori più accurati e naturali

Audio dts studio sound

Ricezione e connettività: tuner dvb-t2/s2 hevc hlg, wifi, slot ci+, HDMI x3, USB x2, uscita cuffie

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T

La tecnologia QLED di Samsung è una delle più innovative degli ultimi anni, presente in questo modello da 55 pollici. Si tratta della serie Q64.

Grazie alla tecnologia quantum dot ha un miliardo di sfumature di colore, come annunciato dal produttore. La retroilluminazione è a LED, con il Quantum HDR per una resa sui contrasti tra le migliori in commercio.

Il telecomando è unico per i vari contenuti, con la possibilità di avere più contenuti in contemporanea (Multi-View).

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55", Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Esclusiva Amazon Tipologia: qled smart TV da 55"

La serie q64 è una variante di colore silver della serie q60 a cui aggiunge il telecomando premium metal one remote [esclusiva ]

100% volume colore: un miliardo di sfumature di colore per immagini brillanti grazie al quantum dot

Quantum hdr con dual LED: una retroilluminazione LED per colori più intensi e contrasti sempre più profondi

Processore quantum lite: immagini reali ottime da ogni sorgente

Philips 6800 series 55PUS6814/12

Questo modello di smart TV di Philips da 55 pollici ha dalla sua parte la qualità costruttiva, con materiali da top di gamma e delle funzionalità aggiuntive proprietarie di Philips.

La tecnologia Ambilight va a fornire un’esperienza nuova con film e giochi più coinvolgenti. C’è uno spettacolo di luci con dei LED lungo i bordi, che vanno a fare da cornice, lasciando la luce sulle pareti della stanza. Un’illuminazione ambientale che si va a completare con le immagini in tempo reale.

La risoluzione è 4K Ultra HD, con tecnologia HDR 10+ e Dolby Vision. Il sistema operativo è Saphi, che offre tutte le principali applicazioni di streaming video.

Compatibile con Alexa, per controllare in maniera remota la smart TV e coordinarla con gli altri strumenti della casa.

Philips 6800 series 55PUS6814/12 55" 4K UHD Smart TV, Amazon Alexa built-in, Ambilight, HDR 10+, Dolby Vision, Dolby Atmos Il TV 55” ha una risoluzione molto elevata. 4K UHD (3.840 x 2.160) ti offrirà immagini cristalline. Con questo televisore da 55 pollici potrai finalmente vedere ogni dettaglio.

Con Ambilight su 3 lati potrai goderti un’esperienza TV emozionante. Illumina la tua stanza e il tuo umore con il TV da 55 pollici di Philips.

Prova una qualità delle immagini e del suo mozzafiato, esattamente come il regista voleva che fossero. HDR 10+ e Dolby Vision ti garantiscono immagini cinematografiche e nitide. Con il televisore da 55 pollici non guarderai semplicemente un film, lo vivrai per davvero.

La Smart TV Saphi ti garantisce ore di divertimento e intrattenimento. Questo TV da 55 pollici ha il sistema operativo Saphi e ti offre tutto quello di cui hai bisogno per guardare i tuoi film e serie TV in streaming.

Alexa integrato: controlla il tuo TV con la tua voce. Connettiti istantaneamente con Alexa integrato per riprodurre musica, controllare la tua smart home, avere informazioni, news, meteo, e tanto altro semplicemente usando la tua voce.

Smart TV OLED 55 pollici

Alcuni dei modelli più venduti di smart TV OLED da 55 pollici su Amazon.

Come scegliere una smart TV da 55 pollici

Per scegliere la migliore smart TV da 55 pollici ci sono diverse caratteristiche da valutare, oltre a capire dove andrà messa nella propria casa.

Dimensioni

Le dimensioni di una smart TV 55 pollici sono una delle principali caratteristiche da guardare se gli spazi sono ridotti. Per avere un’idea di quanto vada ad occupare una smart TV di 55 pollici, ecco le dimensioni medie:

Altezza: 68 cm

Diagonale: 140 cm

Larghezza: 122 cm

Display

Ci sono due possibili tecnologie per i display delle smart TV al momento: LED o OLED. Si tratta di due tecnologie diverse, con quella OLED più costosa e che non è stata inserita nella tabella di confronto, ma ci sono modelli OLED su Amazon molto più costosi di quelli a LED.

La resa visiva va ovviamente a favorire i modelli OLED, ma all’interno della fascia LED ci sono delle differenze. Samsung ha sviluppato la sua tecnologia Quantum LED, che può essere presa in considerazione se si vuole una resa visiva notevole ma senza arrivare ai prezzi di uno schermo OLED.

Differenza tra LED e OLED

La differenza principale tra uno schermo LED e OLED riguarda la retroilluminazione. Negli schermi OLED ogni pixel è “autonomo” e si può spegnere quando si va a trasmettere uno schermo nero.

Nel caso di uno schermo LED si va a retroilluminare e i pixel non sono composti da singoli LED. La resa dei neri è dunque di molto superiore negli schermi OLED.

Quantum Dot (QLED)

Si tratta di una tecnologia sviluppata da Samsung e che è una variante rispetto al LED.

I colori in uno standard LED sono la combinazione dei subpixel rosso, verde e blu che compognono ogni pixel. La retroilluminazione standard è fatta da pixel bianchi, mentre Samsung ha deciso di optare per una retroilluminazione RGB.

I punti quantici, o QD, sono piccoli microcristalli che vengono stimolati da un LED blu, in questo modo possono emettere ogni tipo di colore.

C’è dunque un filtro di luce in più, che “pulisce” la luce prima che venga proiettata dallo schermo. In questo modo si riducono le “ombre” di colore, specialmente quando ci sono immagini a bassa luminosità.

Risoluzione

La risoluzione è un altro dei fattori da guardare nelle smart TV da 55 pollici. Su queste dimensioni non ha senso avere delle risoluzione inferiori al 4K, vista la grande diagonale rispetto a schermi da 32 o 40 pollici.

Inoltre i contenuti video 4K sono in costante aumento, con Netflix e Sky che forniscono trasmissioni in questa risoluzione, andando a rendere utile la presenza di una risoluzione maggiore nella tv.

Tecnologia HDR

Una delle novità degli ultimi anni è stata l’introduzione della tecnologia HDR. Se si vuole andare a utilizzare la smart tv per film e serie TV, avere l’HDR può fare la differenza nella resa visiva.

La tecnologia HDR (High Dynamic Range) offre una dinamicità dei colori più ampia di quella normale. La qualità dell’immagine è più alta, con più colori che riescono ad essere riprodotti dalla tv. Di norma infatti l’insieme dei colori che una tv può mostrare è limitato, con l’HDR si aumenta questo insieme, andando ad avere colori più reali.

Porte HDMI

Nei casi in cui si voglia utilizzare la smart TV con più dispositivi, è meglio avere almeno due o tre prese HDMI per collegare lo schermo ad altre fonti di immagini, come può essere una Console o un lettore Blu-Ray.

Smart TV 55 pollici: i prezzi

I prezzi per una smart TV da 55 pollici possono variare a seconda della tecnologia, soprattuto per quanto riguarda il display (LED, QLED o OLED). Gli schermi OLED sono i più costosi, mentre i LED i più economici, con prezzi anche sotto i 500 euro.

I prezzi per un dispositivo di fascia media che garantisca comunque prestazioni di livello vanno dai 400 ai 600 euro. Si tratta di smart TV adatte per film, serie TV e giochi.

Domande Frequenti – Smart TV 55 pollici (FAQ)