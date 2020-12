Alla fine è arrivato il via libera della Giunta Comunale di Napoli per il cambio del nome dello stadio San Paolo in “Stadio Maradona”. Il cambio era stato proposto dal sindaco De Magistris dopo la morte dell’ex campione del Napoli, Diego Armando Maradona, avvenuta la scorsa settimana in Argentina.

Da oggi il nuovo stadio, dove ancora non può entrare il pubblico per le norme anti-Covid, prenderà il nome del calciatore argentino, il più amato a Napoli.