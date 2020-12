Usa, Bush, Clinton e Obama si vaccineranno in diretta tv

Come annunciato nelle ultime ore tre ex presidenti degli Stati Uniti, Barack Obama, George W.Bush e Bill Clinton, faranno la vaccinazione anti-Covid in diretta tv. Si presenteranno come volontari quando la FDA autorizzerà il vaccino. Questo per trasmettere fiducia all’opinione pubblica sulla sicurezza dei vaccini.

L’idea sarebbe partita da Bush, che ha contattato il virologo Anthony Fauci per chiedere come poter aiutare la campagna vaccinale. Successivamente ha accettato di diventare un “testimonial” della campagna, coinvolgendo anche Clinton e Obama.