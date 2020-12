Amazon, tutte le offerte di oggi sugli smartphone (iPhone, Samsung, Xiaomi e altri)

Nella giornata di oggi 5 dicembre e probabilmente anche per tutto il weekend ci sono diversi smartphone in offerta su Amazon. Ci sono diversi marchi leader del settore, come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi, che hanno messo in offerta alcuni dispositivi negli ultimi giorni.

Alcune promozioni potrebbero essere a tempo e fino ad esaurimento scorte.

Offerte iPhone

IN OFFERTA Apple iPhone 11 Pro Max (256GB) - Verde Notte Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione IN OFFERTA Apple iPhone XR (64GB) - (PRODUCT)RED (include EarPods, alimentatore) Include EarPods con connettore Lightning, cavo da Lightning a USB, alimentatore USB

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Resistente alla polvere e all’acqua (1 metro fino a 30 minuti, IP67)

Fotocamera da 12MP (grandangolo) con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità, Smart HDR e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 7MP con modalità Ritratto, Illuminazione ritratto, Controllo profondità e registrazione video a 1080p IN OFFERTA Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Verde Notte Resistente alla polvere e all’acqua (4 metri fino a 30 minuti, IP68)

Sistema a tripla fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion

Face ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione

Offerte Smartphone Samsung

IN OFFERTA Samsung Galaxy A20e Smartphone, Display 5.8" HD+, 32 GB Espandibili, RAM 3 GB, Batteria 3000 mAh, 4G, Dual SIM, Android 9 Pie, [Versione Italiana], Black Prova un’esperienza di visione completamente immersiva con il display Infinity-V da 5.8” di Galaxy A20e

Cattura foto ricche di dettagli con la doppia fotocamera posteriore di Galaxy A20e e immortala panorami più ampi grazie alla lente ultra-grandangolare

Galaxy A20e è dotato di una memoria interna da 32 GB, espandibile tramite microSD fino a 512 GB, per fornirti tutto lo spazio di cui hai bisogno

Galaxy A20e supporta la tecnologia di ricarica rapida da 15 W che riporta il tuo smartphone al 100 % in un lampo

Proteggi i tuoi contenuti più preziosi con il lettore d’impronte digitali che offre uno sblocco rapido e sicuro IN OFFERTA Samsung Galaxy Note20 Smartphone, Display 6.7" Super Amoled Plus Fhd+, 3 Fotocamere Posteriori, 256Gb, Ram 8Gb, Batteria 4300 Mah, Dual Sim + Esim, Android 10, Mystic Bronze [Versione Italiana] La precisione di S Pen incontra la potenza di Galaxy Note20. Grazie alla versatilità del Bluetooth, il controllo gestuale con Air Actions e molto altro, è la penna più potente di un dispositivo Galaxy

Prestazioni avanzate con 8GB di RAM e il potente processore Exynos 990. Puoi archiviare migliaia di foto e video ad alta risoluzione senza limiti grazie alla memoria interna da 256GB

L'ampia batteria intelligente da 4300 mAh assicura un utilizzo prolungato senza preoccupazioni. Con la Ricarica Ultra-Rapida da 25W sei pronto a ripartire in poco tempo

Controlla il tuo smartphone e il tuo PC su un unico schermo: grazie alla partnership con Microsoft ora puoi accedere alle tue app direttamente dal tuo computer, senza interrompere il flusso di lavoro

Il display Super AMOLED Plus FHD+ regala colori realistici e una visione nitida dei tuoi contenuti in qualsiasi condizione di luce, senza danneggiare la salute dei tuoi occhi

Offerte Smartphone Oneplus

IN OFFERTA OnePlus N100 Midnight Frost | Display LCD HD + da 6,52 "| 4 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione | Tripla fotocamera | Batteria da 5000 mAh | Doppia SIM | 4G | 2 anni di garanzia Display HD da 6.52 pollici dotato di modalità di lettura e modalità notturna per un'esperienza visiva confortevole per gli occhi

Sperimenta comodamente un ottimo suono; N100 è dotato di un jack per cuffie da 3.5 mm e di due altoparlanti stereo integrati con supporto per la cancellazione del rumore, così non perderai mai il ritmo

Costruito per la fotografia con un sistema a tripla fotocamera e una fotocamera frontale da 8 MP; sensore posteriore principale da 13 MP con Macro da 2 MP e obiettivo Bokeh da 2 MP dotato di modalità Ritratto e Rilevamento scena

Batteria da 5000 mAh e OxygenOS che consentono di sfruttare la tecnologia OnePlus in un'esperienza fluida e coinvolgente

4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna con tecnologia Qualcomm Snapdragon 460 Moblie Platform

IN OFFERTA OPPO A52 Smartphone , Display 6.5'' LCD, 4, Fotocamere,64GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 5000mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Twilight black OPPO A52 è dotato di Neo-Display in alta definizione, caratterizzato da uno spessore di soli 1.73mm. Risoluzione 1080P, 2400×1080 FHD+

OPPO A52 è caratterizzato da un design 3D Quad-curve, con una linea ulteriormente ottimizzata per fornire una presa più confortevole

Il modulo delle fotocamere posteriori è composto da una fotocamera frontale da AI, un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti

Potenziato dal processore Qualcomm Snapdragon con una CPU octa-core a 64 bit, Hyper Boost di OPPO aumenta la velocità di app e giochi, consentendo all'intero sistema un funzionamento più fluido

L'ampia batteria da 5000mAh ti consente di utilizzare il tuo smartphone per tutto il giorno, anche con un utilizzo intenso. La ricarica da 18W ti consente di fare il pieno di energia in pochi istanti IN OFFERTA OPPO A72 Smartphone , Display 6.5'' LCD, 4, Fotocamere,128GB Espandibili, RAM 4GB, Batteria 5000mAh, Dual Sim, 2020 [Versione italiana], Nero (Twilight Black) OPPO A72 è dotato di Neo-Display in alta definizione, caratterizzato da uno spessore di soli 1.73mm. Risoluzione 1080P, 2400×1080 FHD+

OPPO A72 è caratterizzato da un design 3D Quad-curve, con una linea ulteriormente ottimizzata per fornire una presa più confortevole

Il modulo delle fotocamere posteriori è composto da una fotocamera frontale da 48MP AI (con ampia apertura f/1.7), un grandangolo da 119° e due lenti specifiche per i ritratti.

Snapdragon + Hyper Boost, Fluidità in ogni passaggio

OPPO A72 è dotato di 128GB/UFS 2.1 di spazio di archiviazione. La RAM da 4GB/LPDDR4x supporta l'utilizzo di più applicazioni e giochi allo stesso tempo.

Altri Smartphone