Conte: “Non cadrò sul Mes”. Il Governo alla prova del voto

Il Governo potrebbe ritrovarsi in crisi sui numeri del Mes, con la votazione prevista per il prossimo 9 dicembre in Parlamento. Alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno annunciato un voto contrario, che potrebbe non far avere i numeri alla maggioranza sia alla Camera che al Senato. Anche Forza Italia dovrebbe votare in maniera contraria, per mantenere l’alleanza di centrodestra, con Salvini che è stato abbastanza chiaro sul voto del 9 dicembre.

Conte si dice non preoccupato: “Non cadrò sul Mes, sì al confronto”, ha dichiarato a Repubblica.