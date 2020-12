Cyberpunk 2077 in offerta su Amazon a pochi giorni dal lancio

Tra pochi giorni ci sarà il lancio mondiale di Cyberpunk 2077, l’atteso nuovo gioco di CD Projekt RED, in uscita il 10 dicembre 2020. Il pre-ordine su Amazon è stato messo in offerta a 62,99 euro, con spedizione prevista per la giornata del 10 dicembre.

Come accaduto con altri titoli, come Last of Us 2, la spedizione su Amazon potrebbe partire qualche giorno prima dell’uscita ufficiale, per far arrivare la copia fisica nella giornata del lancio mondiale, cioè il 10 dicembre.

Cyberpunk 2077 D1 Edition - Day-One - Playstation 4 Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City.

Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce nuovi standard in termini di grafica, complessità e profondità.

Accetta il lavoro più rischioso della tua vita e dai la caccia al prototipo di un impianto in grado di conferire l'immortalità.

Bonus digitali inclusi nella D1 Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile, - fumetto digitale cyberpunk 2077: la tua voce

Mappa due volte quella di GTA V

Intanto cominciano ad emergere nuovi dettagli su Cyberpunk 2077, con la mappa del gioco, che sarà un Open World, fino a due volte rispetto a quella di GTA V. Per fare delle proporzioni, la mappa di Cyberpunk sarebbe estesa 225 km2. Quella di GTA V era estesa per 105 km2, mentre quella di The Witcher 3, creato sempre da CD Projekt RED, era di 135 km2.