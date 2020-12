Fitch, confermato il rating Italia a BBB- con outlook stabile. Pil 2020 a -9,1%

L’agenzia di rating Fitch ha rilasciato l’aggiornamento del rating italiano a BBB- con “outlook stabile”. Tutto rimane come era già nei mesi scorsi, con la stima per il Pil dell’Italia nel 2020 che è al -9,1%, per poi rimbalzare nel 2021 al +4,5% e nel 2022 al +4,3%.

“Nonostante le divisioni nel governo, il contesto politico è stabile”, questa la posizione dell’agenzia di rating, sottolineando le differenze nella maggioranza sulle riforme e sulle “priorità di spesa”.

La riforma del Mes viene citata come fonte di divisione all’interno del governo.