Monitor per Gaming, tutte le offerte Samsung di oggi su Amazon

Sono stati aggiunti diversi monitor per gaming in offerta su Amazon nelle ultime ore. Samsung ha diversi modelli in promozione e sconto, con prezzi che vanno dai 150 euro agli oltre 700 euro per i monitor più prestazionali.

Samsung C27F396 Monitor Curvo

Uno dei monitor da gaming più venduto su Amazon è il C27F396 di Samsung, con oltre 11 mila recensioni positive da parte degli utenti. Questo monitor da gaming ha un contrasto 3000:1 con display curvo.

La risoluzione è Full HD, con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Non una delle frequenze più alte, ma con un rapporto qualità-prezzo concorrenziale.

Samsung C27F396 Monitor Curvo per PC, 27'' Full HD, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Nero Schermo con curvatura 1800R per un alto comfort visivo

Neri scuri e dispersione della luce ridotta al minimo grazie al pannello VA e al rapporto di contrasto 3000:1

AMD FreeSync riduce al minimo le interruzioni e i ritardi

Samsung Eco-saving consente di ridurre i consumi e limitare l'impatto ambientale

Pannello curvo ultra sottile: con il suo profilo a 11,9 mm

Samsung C43J892 – Monitor curvo da 110 cm (43 pollici)

Uno dei monitor per gaming più prestazioni sul mercato è il C43J892 di Samsung, con una diagonale di 110 centimetri, pari a 43 pollici. La risoluzione è di 3.840 x 1.200 pixel, con rapporto 32:10.

La frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, quindi tra le più adatte per il gaming.

Samsung U28E570D Monitor 28 pollici 4K

Questo è uno dei monitor per gaming in offerta con risoluzione 4K, mentre la frequenza di aggiornamento è di 60 Hz.

IN OFFERTA Samsung U28E570D Monitor 28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port Incluso, Nero Monitor 4K di 28 pollici con risoluzione UltraHD molto realistica (3840 x 2160)

Monitor UHD con 1 miliardo di colori per immagini nitide e ricche di dettagli

Esperienza di gioco fluida con un tempo di risposta di 1 ms, 60 Hz, AMD Freesync

Picture-In-Picture 2.0 per il multitasking, sostituendo il doppio schermo

2 HDMI e 1 DisplayPort: tripla interfaccia per collegare il PC a dispositivi AV

