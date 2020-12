Xbox Series X è tornata disponibile da Mediaworld oggi

Sono arrivate nuove scorte della console Xbox Series X da Mediaworld, come è stato comunicato questa mattina. Tutte le nuove console Microsoft saranno acquistabili dallo store online, fino ad esaurimento scorte.

Di seguito il link alla pagina dell’Xbox Series X sullo store Mediaworld:

Per ora non ci sono informazioni sull’altra console che è in vendita in questi giorni, cioè la PS5, che ha creato il caos con le scorte finite in poco tempo.

Anche la nuova Xbox Series X ha avuto un discreto successo, costrigendo a nuovi sviluppi per fornire scorte ulteriori agli store online in Italia.