Coronavirus nel mondo oggi 6 dicembre, boom di casi negli Stati Uniti

Sono in aumento i casi negli Stati Uniti, con un milione di casi in 5 giorni, con la California in lockdown da alcune ore. Sono 15 milioni i casi positivi negli Stati Uniti, con 287 mila morti. In Francia sono 2,2 milioni di casi positivi e 55 mila vittime, mentre in Italia si sono quasi raggiunte le 60 mila vittime dall’inizio dell’epidemia, secondo l’ultimo bollettino di ieri.

Paese Casi Positivi Morti Terapia Intensiva Tamponi Mondo 66.884.018 1.535.002 106.008 Stati Uniti d’America 14.983.425 287.825 26.261 205.841.812 India 9.644.529 140 8.944 146.986.575 Brasile 6.577.177 176.641 8.318 25.700.000 Russia 2.431.731 42.684 2.300 78.777.839 Francia 2.281.475 54.981 3.230 20.957.718 Italia 1.709.991 59.514 3.517 22.962.114 UK 1.705.971 61.014 1.274 44.812.139 Spagna 1.699.145 46.252 2.371 22.992.742 Argentina 1.459.832 39.632 3.757 4.084.362 Colombia 1.362.249 37.633 2.376 6.702.477 Germania 1.170.095 18.975 4.051 29.141.172 Messico 1.168.395 109.456 3.363 3.005.228 Polonia 1.054.273 19.861 1.906 6,432,494 Iran 1.028.986 50.016 5.817 6.342.628 Perù 972.688 36.231 976 5.154.919 Ucraina 813.306 13.588 177 4.702.234 Sud Africa 810.449 22.067 546 5,565,928 Turchia 797.893 14.705 5.800 19.517.084 Belgio 589.942 17.254 753 6.082.316 Indonesia 569.707 17.589 5.981.908 Iraq 562.520 12.411 239 3.639.831 Chile 558.668 15.592 664 5.495.597 Olanda 550.445 9.662 486 4.043.482 Czechia 544.148 8.790 586 3.174.461 Romania 508.345 12.186 1.280 4.237.925 Bangladesh 475.789 6.807 2.849.951 Filippine 439.834 8.554 1.401 5.942.296 Pakistan 416.499 8.361 2.436 5.754.986 Canada 408.921 12.589 530 11.905.770 Marocco 376.738 6.184 960 4.058.751