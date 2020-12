La Regina Elisabetta verrà vaccinata nelle prossime settimane

Secondo quanto riportato nel Regno Unito, la famiglia reale si vaccinerà contro il coronavirus nelle prossime settimane. La regina Elisabetta, 94 anni, riceverà il vaccino di Pfizer-BioNTech, che dalla prossima settimana sarà distribuito nel Regno Unito.

Dalle notizie che arrivano dal Regno Unito non verrà fornito un trattamento preferenziale, ma verranno vaccinati vista l’età avanzata. In Regno Unito è arrivato il via libera al vaccino anti-Covid nei giorni scorsi, con la vaccinazione che partirà da martedì prossimo.