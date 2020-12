Romania, oggi al voto per il rinnovo del Parlamento. Scontro sovranisti-europeisti

Oggi la Romania torna al voto per il rinnovo del Parlamento, con i seggi aperti alle ore 7 locali, quando in Italia erano le 6 del mattino. Le elezioni finiranno alle ore 21 locali, le 20 in Italia. Sono attesi degli exit poll per la chiusura dei seggi, anche se non ci sono conferme di orario.

I conservatori sono i favoriti con il leader Ludovic Orban, appoggiati anche dal capo dello Stato, Klaus Iohannis, chiamato anche “mister mani pulite”.

Secondo i sondaggi il PNL (Partito Nazionale Liberale) è in vantaggio nei sondaggi, al governo dal 2019 con a capo Ludovic Orban. Rimane un partito europeista, dato al 33% nei sondaggi. Le forze di centrosinistra sono divise, con il Partito Social-Democratico che ha perso consensi dalle ultime elezioni e si ritrova al 30%. Inoltre ci sarà un’altra alleanza europeista tra PRO e USRPLUS, dati complessivamente al 24%.

Alle ultime elezioni il centrosinistra aveva avuto la maggioranza, con il 45% dei consensi per il PSD, calato nei sondaggi ed attualmente con il PNL che è al governo.