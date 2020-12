Durante il weekend sono stati messi in offerta diversi videogiochi per PlayStation 4, con sconti anche su titoli popolari come Red Dead Redemption 2 e FIFA 21. Con l’arrivo della nuova PS5, nonostante i problemi di scorte, molti dei videogiochi su PS4 sono stati messi in offerta.

Ci sono anche altri titoli in offerta, come GTA V e Borderlands 3, con quiest’ultimo ad un prezzo di 11 euro.