Brexit, media inglesi: “Boris Johnson potrebbe lasciare il negoziato ad ore”

Il Regno Unito potrebbe lasciare il negoziato sulla Brexit tra alcune ore. Questa l’anticipazione del “The Sun” di oggi, con le richieste dell’Ue che non vanno nella direzione di un accordo. Secondo quanto riportato le richieste europee sono state definite “oltraggiose” dal premier britannico, con il “No Deal” che si fa sempre più concreto.

Ci potrebbe essere un discorso alla nazione nella giornata di domani sera: “Il Regno Unito non si piegherà alle richieste arrivate fuori tempo dalla Francia”, queste le parole del The Sun. Questa sera prevista una telefonata tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen, per fare il punto.