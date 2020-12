Recovery Fund, Italia Viva: “Bozza opaca, non votiamo nulla a scatola chiusa”. Caos nella maggioranza

A pochi giorni dal voto in Aula sul Mes, dove il Movimento 5 Stelle potrebbe votare contrario con alcuni parlamentari, mettendo a rischio la maggioranza, oggi il tema è il Recovery Fund, con Italia Viva che contesta i metodi del premier Conte.

Consegnata una bozza nella notte ad Italia Viva, che ha contestato il progetto del premier Conte sui miliardi del Recovery Fund, con una task force da 300 persone che rischiano di creare una nuova crisi al Governo. Italia Viva chiede una discussione in Parlamento, per decidere come spendere i 209 miliardi del Recovery Fund.

La ministra Bellanova ha dichiarato: “Non votiamo nulla a scatola chiusa, la bozza è opaca”.