Cyberpunk 2077, domani il lancio mondiale. Ecco dove trovarlo al miglior prezzo

L’attesa per Cyberpunk 2077 sta per concludersi, con il lancio mondiale che avverrà nella giornata di domani 10 dicembre 2020, dopo diversi rinvii a causa Covid-19. In molti store ci sono delle offerte in corso per il pre-ordine sul multi-piattaforma, con l’uscita che avverrà anche per PlayStation 5, ma non subito.

Cyberpunk 2077 in sconto su Amazon

Su Amazon la versione per PlayStation 4 è in sconto a 62,99 euro: è uno dei prezzi più bassi al momento in commercio. Possibile che dopo l’uscita ufficiale il prezzo torni allo standard di 69,99 euro, dunque chi è interessato al gioco di CD Projekt Red dovrebbe approfittare del pre-ordine.

Tornata disponibile anche la versione Collector’s, senza però un prezzo scontato.

PS4

IN OFFERTA Cyberpunk 2077 D1 Edition - Day-One - Playstation 4 Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City.

Bonus digitali inclusi nella D1 Edition: colonna sonora del gioco, libretto digitale con una selezione di bozzetti del gioco, manuale di cyberpunk 2020, sfondi per desktop e dispositivi Mobile, - fumetto digitale cyberpunk 2077: la tua voce

Xbox One

IN OFFERTA Cyberpunk 2077 D1 Edition - Day-One - Xbox One Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti cibernetici, e crea la tua leggenda sulle strade di Night City.

PC