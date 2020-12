“Offerte di Natale” di Amazon, tutti i videogiochi PS4 in promozione e sconto

Sono molti i videogiochi per PlayStation 4 che sono stati messi in sconto per le “Offerte di Natale” di Amazon, l’evento iniziato lo scorso 7 dicembre e che scadrà il 23 dicembre.

Ogni giorno vengono aggiunti nuovi prodotti in offerta, a seconda della disponibilità, con alcuni titoli che sono stati nominati anche tra i giochi dell’anno, come The Witcher 3, vincitore nel 2015 ed oggi in offerta a meno di 20 euro.

Offerte Giochi PS4

Tra gli altri anche Sekiro: Shadows Die Twice, uno dei giochi più popolari dell’ultimo anno, con gameplay soulslike. Anche Cyberpunk 2077, vicino al lancio mondiale previsto per domani, è in sconto per il pre-ordine a 62,99 euro.