Oggi lo sciopero della PA, possibili disservizi. Servizi essenziali garantiti

Oggi 9 dicembre è in corso lo sciopero della Pubblica Amministrazione, per il rinnovo del contratto. Questo sciopero ha scatenato molte polemiche, vista la situazione legata alla pandemia ed al fatto che i dipendenti pubblici sono quelli più garantiti nella crisi, che non hanno dovuto andare in cassa integrazione o con perdite di lavoro.

Saranno garantiti i servizi essenziali, con il personale scolastico che non è coinvolto dallo sciopero, anche se la maggior parte degli studenti è a casa con la Dad.

Si tratta di 350 mila precari che vogliono una riforma della pubblica amministrazione, cioè delle assunzioni. Ne ha dato comunicazione la segretaria della Cisl, Annamaria Furlan.