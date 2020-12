PS5, quando tornerà disponibile? Tutte le informazioni al momento note

Si fa fatica a trovare una PlayStation 5 in questo periodo in tutto il mondo, dopo un caos iniziale nel giorno del lancio che ha colpito anche l’Italia, con code online di oltre 100 mila persone.

Per quanto riguarda Amazon, al momento non è disponibile la nuova PS5, sia nella modalità standard che in quella digitale. Sono però apparse nelle ricerche generiche su Amazon: qualora la ricerca sia “ps5” vengono mostrate anche le due console, cosa che fino al mese scorso non avveniva e bisognava accedere alla pagina tramite link diretto (qui sotto i link).

Sony PlayStation 5 Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5. Sony PlayStation 5 - Digital Edition Prova un caricamento ultra rapido con un'unità SSD ad altissima velocità; Lasciati stupire dalla grafica incredibile e prova le nuove funzionalità di PS5 .

Al momento non sono disponibili in nessuno store italiano, mentre negli Stati Uniti sono arrivate nuove scorte questa mattina, mentre nei giorni scorsi anche in Canada e Francia venivano annunciate nuove vendite.

La scorsa settimana, nello specifico il 3 dicembre, a sorpresa alcuni store italiani, come Euronics e Unieuro, hanno messo in vendita alcuni esemplari di PS5, con scorte finite in pochi minuti. Anche Monclick e Unieuro hanno messo in vendita le loro scorte di PS5 la scorsa settimana.

Alcuni siti parlano di possibilità di arrivo prima di Natale di nuove scorte per quanto riguarda gli store online, con Amazon che potrebbe rientrare nella lista dei luoghi dove trovare la nuova PS5.

