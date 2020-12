Vaccino Covid, due reazioni allergiche in Regno Unito. Stop per chi ha allergie

Dopo l’inizio delle vaccinazioni anti-Covid in Regno Unito, avvenuto nella giornata di ieri, si sono registrati di due effetti collaterali in due volontari. La vaccinazione era iniziata con le dosi Pfizer, approvate in Gran Bretagna.

Oggi è arrivato lo stop dell’autorità nazionale del controllo sui farmaci (Mhra), che raccomanda a chi abbia alle spalle una storia di “reazioni allergiche”, di non sottoporsi al vaccino anti Covid-19.

Le due persone che hanno avuto degli effetti collaterali sarebbero due operatori sanitari di case di cura. I due non sarebbero in gravi condizioni e sarebbero in una fase di ripresa.