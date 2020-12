Brexit, fumata nera dopo l’incontro tra Boris Johnson e Von der Leyen

Ancora non c’è un accordo sulla Brexit, con l’incontro di ieri sera tra il premier britannico, Boris Johnson, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che non è andato come si sperava. Non c’è stato un riavvicinamento delle posizione, si procederà con i negoziati fino alla giornata di domenica.

Il premier britannico è stato ricevuto a Bruxelles, con una cena a base di pesce, come hanno fatto notare i tabloid inglesi, visto che il principale problema della Brexit riguarda la pesca. Si vuole evitare lo scenario peggiore, il No Deal, che farebbe tornare le tariffe ai confini nazionali, oltre a rallentare il procedere dei mezzi.

Si negozierà anche durante il weekend, come hanno comunicato alla fine dell’incontro. Le distanze rimangono “ampie”, come è stato sottolineato.