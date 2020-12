Caso Regeni, la Procura chiude le indagini: a processo quattro 007 egiziani

La Procura di Roma, che indaga da mesi sul caso Regeni, ha chiuso le indagini che erano in corso e in fase di completamento, come comunicato anche dal premier Conte nelle scorse settimane.

La morte del ricercatore Giulio Regeni era avvenuta nel 2016 a Il Cairo, per la quale sono stati indagati quattro agenti dei servizi segreti egiziani. Ora le quattro persone sono state mandate al processo, con l’accusa di sequestro di persona, concorso in omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate.

Un quinto agente è stato escluso dal processo, per il quale è stata chiesta l’archiviazione.