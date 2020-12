Governo, scontro Renzi-Conte. Il PD non difende il premier, che tratta sul Recovery Fund

Lo scontro tra Renzi e Conte è andato in scena al Senato nella giornata di ieri, dove era in votazione la risoluzione del Mes. Il leader di Italia Viva ha criticato il premier per il piano sulla task force, che non sarebbe stato discusso dalla maggioranza e non ci sarebbe nemmeno stato un dibattito parlamentare.

Il PD non ha difeso il premier Conte, anche dal Nazareno non sono convinti che il piano sulle task force possa andare bene per i 209 miliardi del Recovery Plan.

Ora Conte è pronto a trattare sulla cabina di regia e i contenuti del piano, sui quali mancano ancora molti dettagli.