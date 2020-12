“Offerte di Natale” Amazon 2020, tutti gli smartphone e smartwatch Xiaomi e Huawei in sconto oggi

Da alcuni giorni sono stati inseriti diversi prodotti in promozione su Amazon, per l’evento “Offerte di Natale” (qui la pagina principale) che sarà in vigore fino al 23 dicembre.

C’è attiva la Huawei Week 2020 con offerte su smartphone, tablet, smartwatch, laptop e cuffie.

Smartphone

Xiaomi

Ci sono sei smartphone di Xiaomi in offerta oggi, tra cui anche la serie Redmi, una delle più vendute dell’azienda cinese.

Huawei

In promozione per quanto riguarda Huawei c’è lo smartphone P40 Pro, in diverse versioni.

Smartwatch

Xiaomi

Gli smartwatch di Xiaomi sono diventati popolari soprattutto con le offerte degli ultimi mesi, con prezzi concorrenziali rispetto ai marchi più rinomati, mantenendo un buon rapporto qualità-prezzo. Qui un articolo sulle promozioni Xiaomi per gli smartwatch.

Huawei

Huawei ha una selezione di smartwatch molto vasta, con prezzi che variano dai modelli più economici anche sotto i 100 euro, per arrivare ai top di gamma oltre i 300 euro.