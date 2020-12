Cyberpunk 2077, arriva la patch 1.04 per PS4 e PC. Molte critiche degli utenti

Non è partita bene la campagna di Cyberpunk 2077, con proteste in tutto il mondo per quanto riguarda le performance su PS4 e Xbox One. Record di vendite in pre-ordine, con oltre 8 milioni di copie vendute, ma subito dopo il lancio mondiale sono arrivate le prime critiche per quanto riguarda le versioni “depotenziate” che sono state realizzate per la PlayStation 4 e Xbox One, a causa di un hardware meno performante rispetto alla nuova PS5.

La versione Next-Gen, quella che non dovrebbe avere problemi sulla PS5, verrà venduta nel 2021 e dovrebbe avere un costo intorno ai 100 euro, come accaduto con FIFA 2021.

La versione per PlayStation 4 è stata messa anche in sconto, di pochi euro, rispetto al prezzo di listino su Amazon (qui). Questa versione è giocabile anche su PlayStation 5, con gli utenti che hanno dichiarato prestazioni comunque migliori rispetto alla PS4, anche se non si tratta della versione Next-Gen.

Patch 1.04: quali miglioramenti?

La patch 1.04 è uscita nelle ultime ore per PlayStation 4 e PC, con miglioramenti delle prestazioni secondo CD Projekt RED. Su PS4 ha un peso di oltre 17 GB.

Nelle note della patch ci sono i dettagli, con risolti alcuni bug legati alle missioni ed alle animazioni. Inoltre è stata migliorata la preview del crafting delle armi. Migliorati anche i veicoli ed il cambio di visuale in macchina.

La stabilità di Cyberpunk 2077 è stata migliorata, con la risoluzione dei crash. Sono disponibili anche le canzioni prima bloccate per il copyright. Su PS4 migliorata la qualità dei riflessi nei vetri, mentre su Xbox One è stato risolto un problema legato al “The Wasteland”.

Su PC l’esperienza appare meno problematica e con una grafica molto più dettagliata e con meno utenti che si sono lamentati.