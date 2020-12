La scuola potrebbe non riaprire il prossimo 7 gennaio 2021, come annunciato dal governo nelle scorse settimane. La ministra dell’istruzione, Lucia Azzolina, aveva richiesto l’apertura delle scuole in presenza da novembre.

In Germania, Francia e Regno Unito le scuole sono rimaste aperte per tutta la fase di lockdown light. Ora in Germania verranno chiuse durante le festività natalizie.

In Italia sembra che il 7 gennaio si potrebbe restare con la didattica a distanza.